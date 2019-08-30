Обмен заключенными – это фейк или надежда на их возвращение? Что известно о пленных, кто распространил информацию и на каких условиях Россия хочет отдать политзаключенных – рассказывают Факты ICTV.

Обмен заключенными состоялся – утром соцсети взорвались этой новостью. Ее даже репостнул новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка. Впрочем, позже оказалось, что информация – недостоверная, и сегодня долгожданного возвращения украинских пленных не будет.

Откуда появилась информация?

Информацию на своей странице Facebook написала сотрудница Верховной Рады Анна Исламова. Ее пост распространил себе в профиль новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка.

У него и подхватили информацию СМИ. Анна Исламова же сослалась на новость медийщиков, которые опубликовали твит российского чиновника, бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Позднее же Офис президента опроверг информацию, заявив, что переговоры по обмену продолжаются. А потом пресс-секретарь СБУ сообщила – сегодня его точно не будет.

– Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет.

По данным Радио Свобода, источники в правоохранительных органах говорят, что обмен отложили до следующей недели.

Вообще история с обменом начала обговариваться в медиа еще 10 дней назад. Причем и российская, и украинская стороны подтвердили, что ведут переговоры, однако не уточняли, на какой они стадии.

Политолог Алексей Якубин считает, что “мыльный пузырь” с обменом подогрели два фактора – то, что Кирилла Вышинского, главреда РИА Новости Украина, освободили, и то, что новый генпрокурор сделал репост, “подтвердив” достоверность информации.

– С одной стороны, первые действительно информацию начали публиковать российские СМИ и Telegram-каналы, а с другой – здесь сыграл роль дефицит коммуникации со стороны украинской власти. Когда власть создает дефицит информации, любой слух начинает играть роль реальных фактов, – считает эксперт.

Кто в списке?

Поскольку информация не проверена, точное количество лиц, которых собираются обменять – неизвестно. По разным источникам, их от 32 до 35.

Ориентировочно список выглядит так:

Олег Сенцов;

Павел Гриб;

Владимир Балух;

Николай Карпюк;

Станислав Клих;

Александр Кольченко;

Роман Сущенко;

Эдем Бекиров;

И 24 моряка:

Юрий Будзило;

Вячеслав Зинченко;

Андрей Опрыско;

Сергей Цибизов;

Андрей Артеменко;

Владимир Терещенко;

Евгений Семидоцкий;

Виктор Безпальченко;

Андрей Шевченко;

Владимир Варимез;

Михаил Власюк;

Богдан Головаш;

Сергей Чулиба;

Олег Мельничук,

Богдан Небылица;

Владислав Костышин;

Сергей Попов;

Юрий Безъязычный;

Роман Мокряк;

Андрей Эйдер;

Василий Сорока;

Андрей Драч;

Владимир Лесовой;

Денис Гриценко.

Что известно о пленных?

По разным оценкам, в России более 70 украинских политзаключенных. Все они поплатились за свою антироссийскую или проукраинскую позицию. Украинский флаг, сообщения в соцсетях и своя точка зрения могут стать причиной жестокого приговора. Коротко рассказываем, за что удерживают украинцев в российских тюрьмах.

Олег Сенцов. Сенцов – украинский режиссер, которого шесть лет назад задержала ФСБ в Крыму. Силовики заявляли, что режиссер готовился к совершению взрывов в составе террористической организации. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В 2015 году международное сообщество признало Сенцова политическим заключенным.

В поддержку всех политзаключенных, содержавшихся в России, украинский режиссер объявил голодовку и продержался 145 дней. Из-за ухудшения состояния здоровья он вынужден был ее завершить.

Александр Кольченко. Общественного активиста задержали в Крыму вместе с Сенцовым. Они проходили по одному делу, но Кольченко дали вдвое меньше – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Павел Гриб. 19-летний Гриб познакомился в соцсетях с девушкой, а уже через несколько месяцев переписки отправился на встречу с ней в белорусский Гомель. Там при загадочных обстоятельствах его похитили российские спецслужбы. Только через несколько недель после исчезновения парня оказалось, что он находится в СИЗО Краснодарского края, где его обвиняют в содействии террористической деятельности. Правоохранители утверждают, что Павел якобы убеждал девушку заложить взрывчатку в ее школе. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

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Владимир Балух. Фермер и общественный активист Балух был задержан в декабре 2016 года в Крыму. ФСБ якобы нашла в его доме патроны и тротиловые шашки, его обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. И в СИЗО на него завели еще одно дело – за “избиение” начальника изолятора временного содержания. Срок наказания увеличили до четырех лет и 11 месяцев.

Николай Карпюк и Станислав Клых. Их задержали еще в марте 2014 года во время пересечения украинско-российской границы.

В мае 2016 чеченский суд вынес приговор – 22,5 года для Карпюка и 20 для Клыха. Причина – убийство российских военных в Грозном в 1995-1995 годах. Причем обвинение не предоставило никаких доказательств того, что мужчины были в Чечне в то время. Сами они отмечают, что никогда не посещали республику. Против Клыха даже применяли пытки, чтобы тот дал ложные показания. Это отразилось на психическом здоровье мужчины.

Роман Сущенко. Сущенко – украинский журналист, корреспондент издания Укринформ. Его задержали в Москве в сентябре 2016 года. Туда он приехал из Парижа, где жил и работал последние шесть лет. Россия обвинила журналиста в шпионаже, а уже в 2018 году приговорила к 12 годам в колонии строгого режима. И даже Верховный суд, в который подавали апелляцию, признал решение законным.

Украинские моряки. В ноябре 2018 года Россия задержала три украинских судна с их экипажами на борту. Два артиллерийских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу следовали из порта Одессы в Мариуполь. У берегов Крыма российские военные начали таранить, обстреливать, а в итоге захватили суда.

Так 24 моряка оказались в плену. Их обвинили в “незаконном пересечении границы”. По российскому законодательству им грозит до шести лет. Впрочем, окончательный приговор так и не вынесли, каждый раз продлевая им пребывание под стражей.

Зачем России обменивать пленных?

Россия долгое время удерживала украинских заключенных, не уступая и не соглашаясь на их обмен. Впрочем, что-то заставило их изменить позицию.

По мнению политолога Алексея Якубина, России больше не выгодно содержать пленных, из-за которых на них могут давить международные партнеры.

– Мы слышим такие сигналы, что Россия может возродить формат G8, а если будет выполнять Минск, часть санкций могут снять. А пленные, которые находятся в тюрьмах, создают токсическую атмосферу. России не выгодна эта ситуация, – объясняет он.

Хотя эксперт добавляет – не менее важно, на каких условиях состоится обмен.

– Насколько понимаю, Россия считает, что моряки – подозреваемые, и она готова вернуть их по формуле, если этот процесс продолжится в Украине. Надо продумать, какой будет политико-юридическая формула такого возврата.

Своя версия у основателя известного британского расследовательского издания Bellingcat. Элиот Хиггинс в своем Twitter отметил, что украинская сторона якобы согласилась выдать России Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в сбитии Боинга рейса МH-17.

Причем он подчеркивает – выдача Цемаха повлияет на юридический процесс по делу сбития самолета.

Несмотря на все это, лед тронулся. Появилась надежда, что украинских политзаключенных, которых годами незаконно удерживают в России, все же удастся освободить.

Напоминаем, Факты ICTV следят за развитием событий вокруг возможного обмена заключенными в текстовом онлайне.

Лилия Ященко