Пока нет варианта здания для переезда Офиса президента с Банковой, ведь существует ряд препятствий.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что нет смысла временно переезжать с Банковой, ведь существуют преграды в виде необходимости ремонта, обеспечения надлежащего уровня безопасности и спецсвязи.

– Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея, – сказал Богдан.

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Пока нет варианта для переезда Офиса президента, на который бы все согласились.

К слову, 20 августа председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд иск против журналистов программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.