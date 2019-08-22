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Факты / Украина

Богдан подал в суд на журналистов Схем и НОТУ

В Шевченковский райсуд Киева 20 августа поступил иск главы Офиса президента Андрея Богдан о защите чести, достоинства и деловой репутации.

андрій богдан

Андрей Богдан подал гражданский иск против журналистов программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Глава Офиса президента требует опровержения недостоверной информации, защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Ответчиками в иске указаны журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

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Суть претензий не изложена, но в марте журналисты Схем сообщили, что 13 марта Богдан якобы тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. И эти данные есть в журнала посещений КСУ.

Сам Шевчук позже заявил, что эта встреча не была тайной – они с Богданом обсуждали статью УКУ о незаконном обогащении, которую отменили в феврале.

ИсточникСудова влада України

Фото: Офис Президента

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