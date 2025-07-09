Будет ли похолодание в Украине в ближайшее время: прогноз синоптиков

Украину накрыла волна сильной жары. Столбики термометров во многих регионах поднимаются до отметок, которые значительно превышают комфортные показатели. Такая погода не только создает ощутимый дискомфорт в повседневной жизни, но и может серьезно влиять на самочувствие и здоровье людей, особенно пожилых людей, детей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Факты ICTV спросили у синоптика Украинского гидрометцентра, будет ли похолодание в Украине летом 2025 года и стоит ли ожидать дожди в ближайшее время — подробнее читайте в материале.

Похолодание в Украине: стоит ждать или нет

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что в ближайшее время на территории Украины будут наблюдаться достаточно контрастные погодные показатели.

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В частности, западные области окажутся под влиянием атмосферных фронтов, даже локального циклона, что повлечет за собой снижение температуры и дожди. Зато юго-восток будет оставаться с минимальным количеством осадков, в жаркой раскаленной воздушной массе тропического происхождения из южных широт.

Что касается температуры, то в четверг (10 июля) температурные показатели будут следующими: в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди, а на Закарпатье и Прикарпатье — сильные дожди и грозы.

— Температура ночью в этих регионах +12-17°C, а днем всего 15-20°C, поэтому о жаре речь уже не идет, — говорит Наталья Птуха.

Что касается Житомирской и Винницкой областей, то температурные значения будут немного выше. Если продвигаться в восточном направлении, то днем можно ожидать +21-26°C.

Остальные территории остаются практически без осадков. Дожди возможны только на территориях, которые может затронуть атмосферный фронт с запада страны.

В частности, небольшие кратковременные дожди могут накрыть западные районы Киевской, Черкасской и Одесской областей. Температура здесь будет колебаться от +18-23°C ночью и +29-34°C днем.

— Продвигаясь в восточном направлении дальше на юго-восток, можно увидеть, что в Сумской и Полтавской областях продолжает царить сильная жара +35-38°C. То есть похолодания в этих регионах Украины в ближайшее время не будет, — подчеркнула синоптик.

Будет ли похолодание в Украине 11-12 июля?

Наталья Птуха отмечает, что в западных областях и на левобережье страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами. То есть атмосферный фронт будет ослабевать и несколько смещаться в сторону левобережья. Остальные территории останутся без осадков.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях будет: ночью +10-15°C, а днем +18-26°C.

Восток и юго-восток страны — ночью +21-26°C (можно сказать, что это тропическая ночь), а днем будет царить сильная жара +35-38°C. На остальных территориях ожидается ночью +14-19°C, днем +25-30°C.

— Можно сказать, что будет очень сильная градация температуры. Наблюдается разнообразная температура, поэтому нельзя однозначно спрогнозировать, когда ожидать похолодания в Украине. В одном регионе будут наблюдаться сильные осадки, в то время как в другом будет сильная жара без дождей, — отмечает синоптик.

Однако 13-14 июля (в выходные) в западных областях и на левобережье еще могут наблюдаться кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории уже будет без осадков. Температура ночью в большинстве регионов будет +13-19°C, а днем +27-33°C.

14 июля в западных областях +22-26°C, на юге и востоке страны ночью +19-25°C, днем сильная жара +35-38°C.

И только в Луганской области 13-14 июля может быть чрезвычайная жара — около +40-41°C.

В итоге можно сказать, что прохладная погода ожидается на западе страны (10-11 июля), затем температурные показатели выравниваются и будут достаточно комфортными. На юге температура будет оставаться достаточно высокой до конца этой недели и в начале следующей.

Как защитить свое здоровье в жару

В жаркие дни чрезвычайно важно знать, как правильно действовать, чтобы защитить себя и свое здоровье от негативного воздействия высоких температур.

Советы, которых стоит придерживаться:

Оставайтесь в прохладе. Старайтесь не выходить на улицу без необходимости. Если есть возможность, находитесь в помещении с кондиционером или вентиляцией. В дневное время держите окна закрытыми, а вечером открывайте для проветривания.

Пейте достаточно жидкости. Употребляйте не менее 1,5-2 литров воды в день. Следует избегать алкоголя, кофейных напитков и газированных сладких продуктов — они могут усилить потерю влаги в организме.

Выбирайте подходящую одежду. Носите легкую, светлую одежду из дышащих натуральных тканей.

Не забывайте о головных уборах. Шляпы, панамы или платки обязательны во время пребывания на солнце.

Уменьшите физическую активность. В самые жаркие часы (примерно с 11:00 до 17:00) откажитесь от тяжелых физических нагрузок или тренировок на открытом воздухе. Если избежать этого нельзя, обязательно делайте паузы в тени и пейте воду.

Охлаждайте тело. Принимайте прохладный душ несколько раз в день или прикладывайте влажные салфетки к запястьям, шее или лбу. Это поможет снизить температуру тела.

Следите за состоянием здоровья. Если появляются такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, слабость или спутанность сознания — это могут быть признаки перегрева.

В таком случае немедленно обращайтесь за медицинской помощью!

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