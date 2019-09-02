В Україні вже є дві перемоги, які стосуються боротьби з рейдерством в країні.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні почали щоденно публікувати відкриті дані про юридичних осіб, що допоможе у боротьбі з рейдерством.

– Часто рейдерство виражається в тому, що у компанії раптом змінилися власники або директори, проте реальні власники про це нічого не знають, – повідомив Дубілет.

Тепер жертва рейдерства зможе дізнатися про це із затримкою до одного дня, що міністр Кабміну вважає першою перемогою.

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Другою перемогою Дубілет назвав можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію за допомогою iGov.

За його словами, форма була створена таким чином, аби її майже неможливо було відхилити за формальними ознаками. Крім того, комісія миттєво отримує її і тепер не доведеться чекати кілька тижнів, аби заява поступила в роботу.

Таким чином бізнесмени зможуть швидко анулювати шахрайську угоду.

До слова, Факти ICTV публікували біографію міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

Джерело: Дмитро Дубілет

Фото: Дмитро Дубілет