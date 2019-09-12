PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цена газа для населения в сентябре снижена на 3,4%

В сентябре 2019 года цена газа для нужд населения снижена на 3,4% – до 4,49 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

Газ

Нафтогаз рассчитал новую цену природного газа для населения, которая будет действовать в сентябре.

– Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), – говорится в сообщении.

Читайте: Трехсторонние переговоры по газу – названа дата и место

То есть стоимость газа по сравнению с августом уменьшится на 3,4%.

При этом конечная цена газа в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Ранее сообщалось, что в сентябре цена на газ будет снижена примерно на 115 грн.

К слову, в августе Нафтогаз снизил цену на природный газ для населения и других потребителей на 5,1%, то есть на 251,46 грн.

Источник: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

104: как войти в личный кабинет и внести показания счетчика
104: как войти в личный кабинет и внести показания счетчика
Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева может сорваться – Нафтогаз
Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева может сорваться – Нафтогаз
Украина закачала достаточно газа на зиму – Гончарук
Украина закачала достаточно газа на зиму – Гончарук
Транзит газа
Украина готова к сложным газовым переговорам с РФ – Гончарук
газ
Встреча Украины, РФ и ЕС по газу состоится 19 сентября – Новак
газ
Цену на газ для населения могут снизить – когда и на сколько
Трехсторонние переговоры по газу – названы дата и место
Трехсторонние переговоры по газу – названы дата и место
газ
Украина не останется без газа: запасы превысили 7-летний максимум
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка