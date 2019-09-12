В сентябре 2019 года цена газа для нужд населения снижена на 3,4% – до 4,49 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

Нафтогаз рассчитал новую цену природного газа для населения, которая будет действовать в сентябре.

– Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), – говорится в сообщении.

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То есть стоимость газа по сравнению с августом уменьшится на 3,4%.

При этом конечная цена газа в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Ранее сообщалось, что в сентябре цена на газ будет снижена примерно на 115 грн.

К слову, в августе Нафтогаз снизил цену на природный газ для населения и других потребителей на 5,1%, то есть на 251,46 грн.

Источник: Нафтогаз