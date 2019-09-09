Стороны договорились по месту и дате проведения переговоров по газу, сообщил источник в Европейской комиссии.

Переговоры ЕС-РФ-Украина по газу пройдут 19 сентября в Брюсселе.

О договоренности сторон сообщил источник в Европейской комиссии.

Он добавил, что после того, как в Москву и Киев направят приглашения, о встрече будет официально оглашено.

Одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны.

Читайте: Украина увеличит добычу газа – Оржель

Москва настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.

Напомним, Украина готовится к импорту газа из Румынии с января 2020 года.