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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Трехсторонние переговоры по газу – названы дата и место

Стороны договорились по месту и дате проведения переговоров по газу, сообщил источник в Европейской комиссии.

Трехсторонние переговоры по газу – названы дата и место

Переговоры ЕС-РФ-Украина по газу пройдут 19 сентября в Брюсселе.

О договоренности сторон сообщил источник в Европейской комиссии.

Он добавил, что после того, как в Москву и Киев направят приглашения, о встрече будет официально оглашено.

Одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны.

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Москва настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.

Напомним, Украина готовится к импорту газа из Румынии с января 2020 года.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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