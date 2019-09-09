Стороны договорились по месту и дате проведения переговоров по газу, сообщил источник в Европейской комиссии.
Переговоры ЕС-РФ-Украина по газу пройдут 19 сентября в Брюсселе.
О договоренности сторон сообщил источник в Европейской комиссии.
Он добавил, что после того, как в Москву и Киев направят приглашения, о встрече будет официально оглашено.
Одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны.
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Москва настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.
Напомним, Украина готовится к импорту газа из Румынии с января 2020 года.
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