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Факты / Украина / Общество

Освобожденные из плена моряки вернулись в Одессу

В Одессу прибыли освобожденные из российского плена экипажи украинских катеров.

Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси

Украинские моряки с катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу, захваченных в Керченском проливе в результате акта российской агрессии, прибыли в Одессу.

В родной гавани их встречали руководство флота, экипажи кораблей, катеров ВМС ВСУ, а также волонтеры, священнослужители, представители общественности, родные и близкие.

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Трогательнее всех приветствовали моряков дети, в знак благодарности подарившие им символические кораблики.

Впереди у моряков заслуженный отдых, а потом снова служба в ВМС.

  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
  • Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
Освобожденные из плена моряки вернулись в Одессу / 8 фотографий

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными в формате 35 на 35.

Источник: ВМС ЗСУ

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