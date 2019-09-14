В Одессу прибыли освобожденные из российского плена экипажи украинских катеров.
Украинские моряки с катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу, захваченных в Керченском проливе в результате акта российской агрессии, прибыли в Одессу.
В родной гавани их встречали руководство флота, экипажи кораблей, катеров ВМС ВСУ, а также волонтеры, священнослужители, представители общественности, родные и близкие.
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Трогательнее всех приветствовали моряков дети, в знак благодарности подарившие им символические кораблики.
Впереди у моряков заслуженный отдых, а потом снова служба в ВМС.
Освобожденные из плена моряки вернулись в Одессу / 8 фотографий
Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными в формате 35 на 35.
Источник: ВМС ЗСУ
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