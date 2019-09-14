До Одеси прибули звільнені з російського полону екіпажі українських катерів.
Українські моряки з катерів Нікополь, Бердянськ та буксиру Яни Капу, захоплених у Керченській протоці внаслідок акту російської агресії, прибули до Одеси.
У рідній гавані їх зустрічали керівництво флоту, екіпажі кораблів, катерів ВМС ЗСУ, а також волонтери, священнослужителі, представники громадськості, рідні та близькі.
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Найзворушливіше вітали моряків діти, які в знак подяки подарували їм символічні кораблики.
Попереду у моряків заслужений відпочинок, а далі знову служба в ВМС.
Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси / 8 фотографий
Нагадаємо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін ув’язненими у форматі 35 на 35.
Джерело: ВМС ЗСУ
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