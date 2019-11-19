Всемирный банк улучшил экономические прогнозы для Украины на ближайшие годы. В частности, рост ВВП в этом году составит 3,7% вместо ранее озвученных 3,4%.

Экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач заявила, что Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на 3,7% с ускорением в 2021 году до 4,2%.

– Мы ожидаем, что Украина сможет сохранить темпы экономического роста на уровне 3,7% в 2020 году и ускорить их до уровня 4,2% в 2021 году, – сказала она.

Согласно экономическому обзору Всемирного банка, в 2020 и 2021 годах ожидается бюджетный дефицит на уровне 2,1% и 1,9% ВВП соответственно, а государственный и гарантированный государством долг – 54,6% и 55,3% ВВП.

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Напомним, Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3%.