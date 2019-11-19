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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк поліпшив економічні прогнози для України на найближчі роки. Зокрема, зростання ВВП цього року становитиме 3,7% замість раніше озвучених 3,4%.

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Економіст представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач заявила, що Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2020 році на 3,7% з прискоренням у 2021 році до 4,2%.

– Ми очікуємо, що Україна зможе зберегти темпи економічного зростання на рівні 3,7% у 2020 році і прискорити їх до рівня 4,2% у 2021 році, – сказала вона.

Відповідно до економічного огляду Світового банку, в 2020 і 2021 роках очікується бюджетний дефіцит на рівні 2,1% і 1,9% ВВП, відповідно, а державний і гарантований державою борг – 54,6% і 55,3% ВВП.

Читайте: Відкриття ринку землі: прогнози світових фінустанов щодо зростання економіки України

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3%.

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