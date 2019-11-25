Україна співпрацює з ініціативою Відкритий уряд з 2011 року. Що за цей час встигла країна, якою її бачать міжнародні експерти та як побороти корупцію – у матеріалі Фактів ICTV.

Вже дев’ять років Україна бере участь у міжнародній ініціативі ООН Партнерство Відкритий уряд. Ми одна з 78 країн, яка працює у цьому напрямі. Міжнародні експерти відзначають – ми зробили проривні кроки у боротьбі з корупцією за цей час.

В рамках ініціативи країни-учасниці спільно з інститутами громадського суспільства розробляють План дій на два роки, а потім реалізують ці положення на практиці.

Основна мета ініціативи – зробити доступ до публічної інформації про діяльність органів влади максимально простим та залучити громадськість до формування державної політики.

Журналістка Фактів ICTV Ольга Читайло побувала в офісі Партнерства Відкритий уряд і поспілкувалась з експертами про Україну та її успіхи.

2014 рік як переломний момент

Україна почала рухатись у правильному напрямі після 2014 року. Хоча перший План дій для нашої країни був розроблений ще у 2012 році, згадує Тінатін Нінуа, координатор українських проектів у рамках програми Відкритий уряд.

– Він був не дуже амбітним і не містив трансформаційних реформ. Був втілений ще до великих змін в Україні – до Революції Гідності.

Наступні ж Плани дій, відмічає експерт, значно відрізнялись щодо характеру зобов’язань, амбіцій та цілей.

– Я б сказала, що найбільш значимі реформи почались у 2014 році, коли був розроблений другий План дій.

Останні роки стали проривом для нашої країни щодо у питаннях виведення публічних даних у громадський доступ. Експерт відмічає, за цей час Україна змогла закласти базу для боротьби з корупцією та створити так звану екосистему, в якій можна продовжувати розвивати реформи:

– Україна пройшла довгий шлях за ці п’ять років. Це були роки, коли започаткували багато провідних відкритих ініціатив, для прикладу публічні закупівлі ProZorro, система електронних декларацій НАЗК та багато інших, які були дуже необхідні, щоб зробити інформацію доступною для суспільства.

Програма дій сприяла більшій обізнаності суспільства у цих реформах, привернула його увагу до результатів. Тінатін Нінуа відзначає – Україна може собою пишатись.

В очікуванні перших результатів

Після президентських виборів навесні 2019 року за Україною спостерігає весь світ. Повне перезавантаження влади має принести результати, зокрема і щодо боротьби з корупцією.

Вже декілька років працюють НАБУ та САП, цього року запустили Антикорупційний суд. Тепер, відмічає експерт, всі чекають перших результатів.

– Для того, щоб принести справжні результати, маємо імплементувати мінімальний набір антикорупційних реформ і впевнитись, що є контакт – ті чиновники, які вчинили корупційні злочини, мають постати перед правосуддям.

Коли антикорупційна система почне давати перші результати, це доведе, що Україна може успішно впроваджувати реформи.

При цьому вона зазначає – новообрані президент та уряд вже зробили чимало амбітних заяв.

– Вони виглядають дуже багатообіцяюче в тому, що хочуть зробити і якими бачать наступні реформи – приватизація, ринок землі.

Тепер важливо долучити до діалогу суспільство, розтлумачити, навіщо ці реформи впроваджують та які їх цілі, адже такі питання як ринок землі дуже болісні для українського суспільства.

– Дуже важливо, щоб держава зрозуміло комунікувала з суспільством.

Запровадження найкращих світових практик

У 2014 році Велика Британія стала першою країною, яка відкрила дані про власників компаній, згадує Джо Фоті, головний науковий співробітник Партнерства Відкритий уряд. Її приклад наслідували інші країни – Північна Африка, Кенія, Нігерія.

В України з 2016 році будь-хто може подивитись відкриті дані про власника компанії, юридичну або фізичну особу через Єдиний державний реєстр.

Але найбільшим досягненням України експерти називають програму державних закупівель ProZorro, аналог якої є і в США. За даними компанії Open Contracting Partnershiр, після запровадження ProZorro Україна заощадила мільярди гривень, унікальність постачальників товарів та послуг зросла на 45%, а кількість сесій пошуку інформації про контракти збільшилась в тисячу разів.

Джо Фоті продемонстрував схожу американську платформу, де з легкістю можна відстежити, скільки федеральних коштів витратив штат, скільки прямих надходжень, грантів, контрактів він має та які компанії отримують найбільші видатки.

Албанія як приклад судової реформи

Експерт називає три ключові кроки у запровадженні реформ, що допомагають подолати корупцію в країні.

По-перше, знищити будь-які можливості для отримання хабарів.

По-друге, організувати публічну інформацію таким чином, щоб суспільство могло самостійно знаходити відхилення. Наприклад, корупційні схеми.

По-третє, сформувати ефективний канал комунікації із суспільством, щоб фіксувати і реагувати на скарги та зауваження людей.

У приклад Україні експерт наводить Албанію, до судової системи якої також була прикута чимала увага.

– Албанія провела масштабну реформу. Для прикладу, відкрила дані щодо сертифікації та легальності нотаріусів. Якщо суспільство має сумніви щодо доброчесності судді, це можна легко перевірити. Цими інспекціями опікується незалежна судова колегія.

Отже, Україна в очах міжнародних експертів – країна, яка робить чималі успіхи в державному реформуванні. Тепер важливо не зупинятись на досягнутому, а потроху нарощувати на базу, що вже існує, нові ініціативи.