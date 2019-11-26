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Факты / Украина

ДТП с Кулебой: что эксперты говорят об аварии

Автоэксперт считает, что микроавтобус, который врезался в автомобиль уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, не нарушал ПДД.

ДТП с Кулебой: что эксперты говорят об аварии

Эксперты рассказали свое видение ДТП, в которое попал уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба.

Автомобильный эксперт Валерий Вербицкий считает, что водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Toyota, двигался без нарушений.

– Со стороны одесской трассы в сторону Киева движение автомобилей остановилось, там загорелся красный свет, соответственно по логике вещей он продумал, что справа от Киева в Одессу так же движение остановится. Со стороны Киева в сторону Одессы в этот момент горит зеленый свет. То есть микроавтобус двигался на зеленый свет, – рассказал эксперт.

Читайте: На вопросы отвечу позже – Кулеба о ДТП со своим участием

Эксперт по дорожному движению Алексей Мкртчан не смог точно сказать, должно ли было находиться детское кресло в автомобиле, ведь по закону оно нужно детям до 12 лет или ростом меньше 145 см.

В полиции с выводами не спешат и говорят, что необходимо дождаться результатов экспертиз.

Факты ICTV также писали о том, что президент Владимир Зеленский отреагировал на аварию, в которую попал Николай Кулеба.

Источник: Надзвичайні новини

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