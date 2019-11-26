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Факти / Україна

ДТП з Кулебою: що експерти кажуть про аварію

Автоексперт вважає, що мікроавтобус, який врізався в автомобіль уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, не порушував ПДР.

ДТП з Кулебою: що експерти кажуть про аварію

Експерти розповіли своє бачення ДТП, в яку потрапив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Автомобільний експерт Валерій Вербицький вважає, що водій мікроавтобусу, який врізався в автомобіль Toyota, рухався без порушень.

– З боку одеської траси в бік Києва рух автомобілів зупинився, там загорілося червоне світло, відповідно за логікою речей він продумав, що праворуч від Києва до Одеси так само рух зупиниться. З боку Києва у бік Одеси у цей момент горить зелене світло. Тобто мікроавтобус рухався на зелене світло, – розповів експерт.

Читайте: На питання відповім пізніше – Кулеба про ДТП зі своєю участю

Експерт із дорожнього руху Олексій Мкртчан не зміг точно сказати, чи мало знаходитися дитяче крісло в автомобілі, адже за законом воно потрібно дітям до 12 років або зростом менше 145 см.

У поліції з висновками не поспішають і кажуть, що необхідно дочекатися результатів експертиз.

 

Факти ICTV також писали про те, що президент Володимир Зеленський відреагував на аварію, в яку потрапив Микола Кулеба.

Джерело: Надзвичайні новини

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