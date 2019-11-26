СБУ провела обыски в помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен по факту организации незаконного растаможивания авто из США.

СБУ подозревает руководителей Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни в организации противоправного механизма растаможивания иномарок.

Чиновники в интересах коммерческих структур занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Они успели незаконно оформить около тысячи авто и нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен.

В служебных помещениях вышеуказанных таможен провели обыски.

Правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтвердить незаконную схему. Решается вопрос о наложении ареста на 48 автомобилей.

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Также частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 млн грн по реализации транспортных средств.

По факту продолжается досудебное следствие по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.











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