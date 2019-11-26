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Факты / Украина / Общество

Сенцову вручили премию Сахарова

В Страсбурге украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили премию Европейского парламента За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Сенцову вручили премию Сахарова

Украинский режиссеру Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова. Еще 25 октября 2018 Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии.

Кинорежиссер стал первым в истории Украины представителем нашего государства, которого отметили этой наградой.

Сначала Сенцов произнес речь, затем президент Европарламента Давид Сассоли вручил Сенцову премию и пожал руку.

В момент вручения награды депутаты Европарламента стоя приветствовали режиссера аплодисментами.

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Напомним, 15 ноября Олега Сенцова наградили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

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