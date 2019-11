Украинский режиссеру Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова. Еще 25 октября 2018 Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии.

Кинорежиссер стал первым в истории Украины представителем нашего государства, которого отметили этой наградой.

Сначала Сенцов произнес речь, затем президент Европарламента Давид Сассоли вручил Сенцову премию и пожал руку.

В момент вручения награды депутаты Европарламента стоя приветствовали режиссера аплодисментами.

❗️Exciting and long-awaited moment: Oleg #Sentsov receives his 2018 #SakharovPrize at European Parliament @Europarl_EN in Strasbourg.

❗️Надзвичайний та довгоочікуваний момент: Олег #Сенцов отримує премію “За свободу думки” ім. А.Сахарова в Європейському Парламенті в Страсбурзі. pic.twitter.com/aS6s9NmInf

— UKRinEU (@UA_EUMission) 26 ноября 2019 г.