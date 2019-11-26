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Факты / Украина

Зеленский поручил Гончаруку выплатить долги по зарплатам врачам и учителям

В минимальные сроки правительство должно выплатить задолженность по зарплате перед украинскими учителями и врачами.

Зеленский поручил Гончаруку выплатить долги по зарплатам врачам и учителям

Президент Владимир Зеленский перед отлетом в Эстонию заявил, что получил очень много сообщений о случаях задолженности по зарплате учителям и врачам в некоторых регионах Украины.

По его словам, зарплату они не получали с сентября.

Поэтому глава государства попросил правительство погасить задолженность перед врачами и учителями.

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– Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это очень приоритетный вопрос. Я прошу, чтобы правительство собралось и решило очень быстро этот вопрос, – сказал Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о последних достижениях власти и новостях страны.

Видео: Офис президента

Источник: Офис Президента

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