В минимальные сроки правительство должно выплатить задолженность по зарплате перед украинскими учителями и врачами.

Президент Владимир Зеленский перед отлетом в Эстонию заявил, что получил очень много сообщений о случаях задолженности по зарплате учителям и врачам в некоторых регионах Украины.

По его словам, зарплату они не получали с сентября.

Поэтому глава государства попросил правительство погасить задолженность перед врачами и учителями.

Читайте: Зеленский едет в Эстонию с официальным визитом

– Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это очень приоритетный вопрос. Я прошу, чтобы правительство собралось и решило очень быстро этот вопрос, – сказал Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о последних достижениях власти и новостях страны.

Видео: Офис президента