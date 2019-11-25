Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором поделился последними новостями в Украине.

Владимир Зеленский в выпуске Откровенно с президентом рассказал о главном за неделю.

Начал глава государства с поздравлений народа с возвращением Россией украинских кораблей.

– Не все там в порядке, некоторого оборудования нет, однако появятся списки, чего нет. Мы обратимся к России и она обязательно нам все вернет. За три месяца наши военные корабли будут готовы, – заверил Зеленский.

После этого президент Украины сообщил об изменениях в партии Слуга народа:

– Третьего депутата было исключено из Слуги народа и мы этим гордимся, ведь продолжается очистка, потому что мы партия народная. Мы всегда говорили, что если находить что-то криминальное, будем действовать.

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Сообщил Зеленский и о принятии законов, в частности, о рынке земли и бюджете Украины на 2020 год.

– Каждый украинец станет владельцем своей земли. И мы этим очень гордимся. Мы внесем изменения о продаже земли иностранцам.

Напомнил президент и о согласовании даты встречи в нормандском формате.

– Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать.

Также он подчеркнул, что Украина готова к зиме:

– За многие годы у нас рекордные запасы газа в хранилищах, достаточно угля, все неплохо.

Напомним, что Украина и Россия готовятся к встрече президентов Зеленского и Путина в нормандском формате, которая состоится 9 декабря.