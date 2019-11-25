PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Откровенно с президентом. Зеленский рассказал о законах, газе и встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором поделился последними новостями в Украине.

Откровенно с президентом. Зеленский рассказал о законах, газе и встрече с Путиным

Владимир Зеленский в выпуске Откровенно с президентом рассказал о главном за неделю.

Начал глава государства с поздравлений народа с возвращением Россией украинских кораблей.

– Не все там в порядке, некоторого оборудования  нет, однако появятся списки, чего нет. Мы обратимся к России и она обязательно нам все вернет. За три месяца наши военные корабли будут готовы, – заверил Зеленский.

После этого президент Украины сообщил об изменениях в партии Слуга народа:

– Третьего депутата было исключено из Слуги народа и мы этим гордимся, ведь продолжается очистка, потому что мы партия народная. Мы всегда говорили, что если находить что-то криминальное, будем действовать.

Читайте: Иванисов не вернется в Слугу народа, даже если захочет – Корниенко

Сообщил Зеленский и о принятии законов, в частности, о рынке земли и бюджете Украины на 2020 год.

– Каждый украинец станет владельцем своей земли. И мы этим очень гордимся. Мы внесем изменения о продаже земли иностранцам.

Напомнил президент и о согласовании даты встречи в нормандском формате.

– Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать.

Также он подчеркнул, что Украина готова к зиме:

– За многие годы у нас рекордные запасы газа в хранилищах, достаточно угля, все неплохо.

Напомним, что Украина и Россия готовятся к встрече президентов Зеленского и Путина в нормандском формате, которая состоится 9 декабря.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленський Кулеба
Будем молиться! Зеленский о ДТП с участием Дмитрия Кулебы
володимир зеленський
Зеленский сказал, что изменят в законе о рынке земли ко второму чтению
володимир зеленський
Зеленский подписал законопроект о незаконном обогащении
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным в Париже
Дмитро Пєсков
Песков: Отдельную встречу Зеленского и Путина на нормандском саммите не планируют
Зеленский назначил Осачука председателем Черновицкой ОГА
Зеленский назначил Осачука председателем Черновицкой ОГА
Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража
Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража
Разграбленные корабли и дешевый газ: как Путин готовится к встрече с Зеленским
Разграбленные корабли и дешевый газ: как Путин готовится к встрече с Зеленским
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка