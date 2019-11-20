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Факты / Украина

Послы G7 приветствуют запуск процесса открытия рынка земли в Украине

Послы стран Большой семерки поддерживают открытие свободного рынка земли в Украине.

Послы G7 приветствуют запуск процесса открытия рынка земли в Украине

Послы G7 считают, что возможность продавать и покупать землю в Украине позволит раскрыть потенциал сельскохозяйственного сектора.

– Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли, – говорится в сообщении.

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По их мнению, открытие рынка земли будет стимулировать развитие украинской экономики.

Напомним, 18 ноября Верховная Рада приняла за основу закон о рынке земли в первом чтении. За соответствующий законопроект проголосовали 240 депутатов – 227 из фракции Слуга народа и 13 внефракционных.

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