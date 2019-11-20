Послы стран Большой семерки поддерживают открытие свободного рынка земли в Украине.

Послы G7 считают, что возможность продавать и покупать землю в Украине позволит раскрыть потенциал сельскохозяйственного сектора.

– Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли, – говорится в сообщении.

Читайте: Открытие рынка земли даст Украине 0,5-1,5% к ВВП – ВБ

По их мнению, открытие рынка земли будет стимулировать развитие украинской экономики.

#G7 Ambassadors welcome the launch of a legislative process to end the moratorium on the purchase and sale of land. This will help unleash the enormous potential of #Ukraine´s agricultural sector and spark economic development. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 19 ноября 2019 г.

Напомним, 18 ноября Верховная Рада приняла за основу закон о рынке земли в первом чтении. За соответствующий законопроект проголосовали 240 депутатов – 227 из фракции Слуга народа и 13 внефракционных.