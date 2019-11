Послы G7 считают, что возможность продавать и покупать землю в Украине позволит раскрыть потенциал сельскохозяйственного сектора.

По их мнению, открытие рынка земли будет стимулировать развитие украинской экономики.

#G7 Ambassadors welcome the launch of a legislative process to end the moratorium on the purchase and sale of land. This will help unleash the enormous potential of #Ukraine´s agricultural sector and spark economic development.

