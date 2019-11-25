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Факты / Украина

Зеленский сказал, что изменят в законе о рынке земли ко второму чтению

Перед вторым чтением в закон о рынке земли добавят запрет на продажу иностранцам, а также снизят лимиты.

володимир зеленський

Владимир Зеленский в третьем выпуске видеоблога Откровенно с президентом рассказал, какие изменения внесут в закон о рынке земли перед вторым чтением.

– Мы внесем изменения относительно продажи земли иностранцам, физическим лицам и иностранным компаниям. Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума, – сказал глава государства.

Читайте: Закон о рынке земли: как голосовали депутаты (СПИСОК)

Среди других изменений – снижение лимитов и выделение 4 млрд грн на поддержку фермеров.

Напомним, 13 ноября за законопроект №2178-10 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения проголосовали 240 депутатов.

Фото: Офис Президента

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