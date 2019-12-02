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Факты / Украина

Ходил и молился: под Киевом нашли потерявшегося в лесу священника

В лесу Бородянского района Киевской области полиция отыскала военного капеллана и священника Сергея Струка.

под Киевом нашли потерявшегося в лесу священника

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что в лесу нашли пропавшего накануне священника.

– Как пояснил полицейским: ходил и молился в лесу… Спасибо всем полицейским и общественности за помощь в поисках, – говорится в сообщении.

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Информацию об исчезновении священника сообщил в полицию один из прихожан 30 ноября.

Личный состав полиции региона был поднят по тревоге, а поисковую операцию возглавил Андрей Небытов. К поисках священника привлекли все подразделения превентивной деятельности и уголовную полицию.

Напомним, 2 ноября в селе Реутинцы Сумской области во время соревнований по спортивному ориентированию пропал 13-летний подросток. Его нашли спустя сутки нашли в заброшенном доме за 10 км от места проведения.

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