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Факти / Україна

Ходив і молився: під Києвом знайшли священика, що загубився в лісі

В лісі Бородянського району Київської області поліція відшукала військового капелана і священика Сергія Струка.

под Киевом нашли потерявшегося в лесу священника

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що в лісі знайшли зниклого напередодні священика.

– Як пояснив поліцейським: ходив і молився в лісі… Дякую всім поліцейським і громадськості за допомогу в пошуках, – йдеться в повідомленні.

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Інформацію про зникнення священика повідомив в поліцію один з парафіян 30 листопада.

Особовий склад поліції регіону був піднятий по тривозі, а пошукову операцію очолив Андрій Нєбитов. До пошуків священика залучили всі підрозділи превентивної діяльності та кримінальну поліцію.

Нагадаємо, 2 листопада в селі Реутинці Сумській області під час змагань зі спортивного орієнтування зник 13-річний підліток. Його знайшли через добу у покинутому будинку за 10 км від місця проведення.

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