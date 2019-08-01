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Под Житомиром пропала 13-летняя девочка. Ребенка ищет полиция

В пгт Брусилов Житомирской области пропала 13-летняя девочка.

Под Житомиром пропала 13-летняя девочка. Ребенка ищет полиция

31 июля в пгт Брусилов Житомирской области 13-летняя девочка ушла из дома и перестала выходить на связь.

С тех пор ее местонахождение не известно.

Читайте: В Киеве пропала участница Топ-модель по-украински

По факту начато досудебное расследование.

Полиция проводит поиски девочки.

Напомним, 13 июня в Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Ребенка искали почти семь дней.

Источник: УНН

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