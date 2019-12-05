Верховная Рада приняла в целом закон о ликвидации схем в сфере недвижимости №2047-д с необходимыми технико-юридическими поправками.

Проект закона с поправками в Налоговый кодекс относительно регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости поддержали во втором чтении 338 народных депутатов.

– К девяти страницам закона предложили 1001 поправку – такую заинтересованность вызвал законопроект в зале. Из них 116 учтено полностью, частично или по сути, – сказал народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

При этом Рада поддержала поправку народного депутата Алексея Гончаренко, которая предусматривает бесплатный доступ, внесение и проверку информации в Единую базу на безоплатной основе.

В утвержденном к первом чтению законопроекте значилась норма, что плата за регистрацию отчета об оценке имущества должна составлять 10% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

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Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла за основу компромиссный законопроект о ликвидации схем при оценке недвижимости №2047-д, тогда как другие альтернативные законопроекты не нашли поддержки у комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законопроект предлагает с 1 января 2020 году ввести упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку.

В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура.