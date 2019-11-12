Верховна Рада ухвалила за основу компромісний законопроект про ліквідацію корупційних схем у сфері оцінки нерухомості.

Законопроект №2047-д, який спрощує оцінку майна перед продажем шляхом ліквідації посередників, у першому читанні підтримали 378 народних депутатів, вони також передбачили скорочений термін його підготовки до другого читання.

У Раді було три законопроекти, що пропонують різні механізми ліквідації схем у сфері реєстрації інформації про оцінку об’єктів нерухомості.

Два з них – №2047 і №2047-1 – не підтримав профільний комітет.

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Документом пропонується з 1 січня 2020 року запровадити автоматичну оцінку нерухомості, ліквідувавши посередників.

Якщо власника майна не влаштує ціна, яку модуль визначить автоматично, він може звернутися до оцінювача у загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі.

А нотаріуси отримають безкоштовний доступ до бази для перевірки даних про оцінку майна.

Нагадаємо, у жовтні через законопроект №2047д стався скандал у Верховній Раді. Офіс президента підозрював 11 депутатів партії Слуга народу в отриманні майже $30 тис. за те, щоб його не підтримувати.