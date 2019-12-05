Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію схем у сфері нерухомості №2047-д з необхідними техніко-юридичними поправками.

Проект закону з поправками до Податкового кодексу щодо реєстрації інформації звітів про оцінку об’єктів нерухомості підтримали у другому читанні 338 народних депутатів.

– До дев’яти сторінок закону запропонували 1001 поправку – таку зацікавленість викликав законопроект в залі. З них 116 враховано повністю, частково або по суті, – сказав народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Також Рада підтримала поправку народного депутата Олексія Гончаренка, яка передбачає безкоштовний доступ, внесення і перевірку інформації до Єдиної бази на безоплатній основі.

У затвердженому до першого читання законопроекті значилася норма, що плата за реєстрацію звіту про оцінку майна повинна становити 10% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

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Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила за основу компромісний законопроект про ліквідацію схем під час оцінки нерухомості №2047-д, тоді як інші альтернативні законопроекти не були підтримані у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Законопроект пропонує з 1 січня 2020 року ввести спрощений метод оцінки об’єктів нерухомості, що передбачає автоматичну оцінку.

У разі незгоди з оцінкою вартості, яку модуль визначить автоматично, громадяни зможуть отримати її в оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура.