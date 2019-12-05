Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что в ситуации с транзитом газа после 31 декабря 2019 года есть несколько вариантов развития событий: положительный, отрицательный и промежуточный.

Андрей Коболев назвал три сценария в ситуации с транзитом газа в Украине после 31 декабря 2019 года.

– Мы хотим, чтобы реализовался положительный вариант, при котором Газпром и новый оператор ГТС, отделенный от Нафтогаза, смогут подписать новый контракт о транзите газа и продолжить транспортировку через Украину на новых, европейских условиях, – подчеркнул Коболев

По его словам, есть и негативный вариант – когда, несмотря на коммерческую целесообразность и логику рынка, Газпром такой контракт не подпишет.

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– Промежуточный сценарий: через некоторое время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю Газпрома на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите, – добавил Коболев.

По его мнению, последний вариант является наиболее вероятным.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

Также Владимир Зеленский допустил, что в рамках саммита в нормандском формате в Париже может обсудить с президентом РФ заключение долгосрочного газового контракта.