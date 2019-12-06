Рост цен на газ и заморозка соцвыплат: 5 мифов о МВФ

Международный валютный фонд является одним из крупнейших кредиторов Украины. Самые распространенные мифы и все, что нужно знать о МВФ – читайте в материале Фактов ICTV.
Обвинять Международный валютный фонд во всех бедах Украины – одна из самых любимых страшилок популистов и сплетников.
Поскольку МВФ – главный кредитор Украины, то и крупнейшие выплаты внешних долгов приходятся именно на эту организацию. Так некоторые и считает, что единственное, что делает Международный валютный фонд – обдирает Украину.
Но так ли плох МВФ, как о нем говорят? И, наконец, виновен ли он в бедности украинский? Мы решили рассмотреть самые популярные мифы о МВФ.
Миф 1. Высокие проценты
Самый популярный миф – МВФ дает Украине кредиты под бешеные проценты. На самом деле нет. Конечно, формирование процентной ставки – это очень долгая и сложная процедура, которая зависит от многих факторов, но эксперты уверяют – ставка по кредитам МВФ для Украины более чем адекватная, это примерно 3%.
Миф 2. Заморозка зарплат и соцвыплат
МВФ требует заморозить зарплаты и социальные выплаты, а также призывает вырубить Карпаты и загоняет в нищету пенсионеров.
– Программа МВФ направлена на две вещи: борьба с коррупцией и умеренный дефицит бюджета. То есть, страна должна тратить ровно столько денег, сколько она зарабатывает. Не надо представлять каких-то буржуев, которые сидят в Нью-Йорке и думают, как бы здесь навредить украинскому пенсионеру.
На самом деле, ничто не вредит украинскому пенсионеру больше, чем та политика, которая проводится правительством, не контролирует свои расходы. Работа МВФ направлена на то, чтобы этого не произошло, – объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.
По поводу лесов – все просто. Международный валютный фонд здесь вообще ни при чем. Так, Европейский Союз действительно настаивает на отмене моратория на экспорт древесины. И только потому, что такое ограничение торговли противоречит соглашению об ассоциации.
Миф 3. Рост цены на газ
Еще одна довольно распространенная байка о МВФ – Фонд требует поднять цену на газ. Тут надо пояснить. Дело в том, что годы мы с вами платили за газ, но платили не по рыночной цене.
Разницу покрывало правительство из бюджета, создавая иллюзию дешевого газа. Но у власти тоже не было лишних денег на оплату этой разницы нас. Поэтому пока украинцы радовались недорогом газа, государство накапливала долги.
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Миф 4. Долги будут отдавать наши дети
Один из самых распространенных мифов о Международном валютном фонде заключается в том, что каждый украинец должен МВФ тысячи долларов, еще и наши дети будут отдавать.
– У нас есть долговая нагрузка на страну. Распределять это на каждого украинского – манипуляция. У нас есть долг перед МВФ и есть другие долги государства. Долговая нагрузка измеряется одним ключевым показателем – отношение нашего долга к ВВП, то есть сколько мы должны и сколько зарабатываем.
Еще три года назад у нас долговая нагрузка на страну составляло 80%, то есть долг к ВВП составлял 80%, а сегодня – 52%. Почти на треть долговая нагрузка каждого украинском сократилось. Это произошло благодаря тому, что мы меньше живем в долг и растет экономика. А почему это происходит? Потому что страна находится в сотрудничестве с МВФ, – говорит Сергей Фурса.
Миф 5. Население против МВФ
Против МВФ борется гражданское сознательное население. На самом деле нет!
– Профильные финансисты понимают, что МВФ это необходимо, они все понимают, что без программы МВФ Украине будет очень сложно в будущем. Частично из-за того, что у нас очень большие выплаты впереди. Их надо рефинансировать.
Все эти долговые проблемы, которые у нас есть, не исчезнут, если мы просто откажемся от МВФ, а наоборот только усугубятся. Как по мне, сознательное население понимает, что МВФ необходим, – считает макроэкономист Константин Фастовец.
Конечно, каждый сам для себя решает, как относиться к МВФ и сотрудничества с ним. Еще больше информации по этой теме вы можете узнать, просмотрев видео.