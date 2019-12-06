Рост цен на газ и заморозка соцвыплат: 5 мифов о МВФ

Международный валютный фонд является одним из крупнейших кредиторов Украины. Самые распространенные мифы и все, что нужно знать о МВФ – читайте в материале Фактов ICTV.

Обвинять Международный валютный фонд во всех бедах Украины – одна из самых любимых страшилок популистов и сплетников.

Поскольку МВФ – главный кредитор Украины, то и крупнейшие выплаты внешних долгов приходятся именно на эту организацию. Так некоторые и считает, что единственное, что делает Международный валютный фонд – обдирает Украину.

Но так ли плох МВФ, как о нем говорят? И, наконец, виновен ли он в бедности украинский? Мы решили рассмотреть самые популярные мифы о МВФ.

Миф 1. Высокие проценты

Самый популярный миф – МВФ дает Украине кредиты под бешеные проценты. На самом деле нет. Конечно, формирование процентной ставки – это очень долгая и сложная процедура, которая зависит от многих факторов, но эксперты уверяют – ставка по кредитам МВФ для Украины более чем адекватная, это примерно 3%.

Миф 2. Заморозка зарплат и соцвыплат

МВФ требует заморозить зарплаты и социальные выплаты, а также призывает вырубить Карпаты и загоняет в нищету пенсионеров.

– Программа МВФ направлена ​​на две вещи: борьба с коррупцией и умеренный дефицит бюджета. То есть, страна должна тратить ровно столько денег, сколько она зарабатывает. Не надо представлять каких-то буржуев, которые сидят в Нью-Йорке и думают, как бы здесь навредить украинскому пенсионеру. На самом деле, ничто не вредит украинскому пенсионеру больше, чем та политика, которая проводится правительством, не контролирует свои расходы. Работа МВФ направлена ​​на то, чтобы этого не произошло, – объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По поводу лесов – все просто. Международный валютный фонд здесь вообще ни при чем. Так, Европейский Союз действительно настаивает на отмене моратория на экспорт древесины. И только потому, что такое ограничение торговли противоречит соглашению об ассоциации.

Миф 3. Рост цены на газ

Еще одна довольно распространенная байка о МВФ – Фонд требует поднять цену на газ. Тут надо пояснить. Дело в том, что годы мы с вами платили за газ, но платили не по рыночной цене.

Разницу покрывало правительство из бюджета, создавая иллюзию дешевого газа. Но у власти тоже не было лишних денег на оплату этой разницы нас. Поэтому пока украинцы радовались недорогом газа, государство накапливала долги.

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Миф 4. Долги будут отдавать наши дети

Один из самых распространенных мифов о Международном валютном фонде заключается в том, что каждый украинец должен МВФ тысячи долларов, еще и наши дети будут отдавать.

– У нас есть долговая нагрузка на страну. Распределять это на каждого украинского – манипуляция. У нас есть долг перед МВФ и есть другие долги государства. Долговая нагрузка измеряется одним ключевым показателем – отношение нашего долга к ВВП, то есть сколько мы должны и сколько зарабатываем. Еще три года назад у нас долговая нагрузка на страну составляло 80%, то есть долг к ВВП составлял 80%, а сегодня – 52%. Почти на треть долговая нагрузка каждого украинском сократилось. Это произошло благодаря тому, что мы меньше живем в долг и растет экономика. А почему это происходит? Потому что страна находится в сотрудничестве с МВФ, – говорит Сергей Фурса.

Миф 5. Население против МВФ

Против МВФ борется гражданское сознательное население. На самом деле нет!

– Профильные финансисты понимают, что МВФ это необходимо, они все понимают, что без программы МВФ Украине будет очень сложно в будущем. Частично из-за того, что у нас очень большие выплаты впереди. Их надо рефинансировать. Все эти долговые проблемы, которые у нас есть, не исчезнут, если мы просто откажемся от МВФ, а наоборот только усугубятся. Как по мне, сознательное население понимает, что МВФ необходим, – считает макроэкономист Константин Фастовец.

Конечно, каждый сам для себя решает, как относиться к МВФ и сотрудничества с ним. Еще больше информации по этой теме вы можете узнать, просмотрев видео.