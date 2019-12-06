Зростання цін на газ і заморозка соцвиплат: 5 міфів про МВФ

Міжнародний валютний фонд є одним з найбільших кредиторів України. Найпоширеніші міфи та все, що потрібно знати про МВФ – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Звинувачувати Міжнародний валютний фонд у всіх бідах України – одна з найулюбленіших страшилок популістів та пліткарів.

Через те, що МВФ – найголовніший кредитор України, то й найбільші виплати зовнішніх боргів приходяться саме на цю організацію. Через те, дехто й вважає, що єдине, що робить Міжнародний валютний фонд – оббирає Україну.

Та чи такий поганий МВФ, як про нього говорять? І, зрештою, чи винен він у бідності українців? Ми вирішили розглянути найпопулярніші міфи щодо МВФ.

Міф 1. Шалені відсотки

Найпопулярніший міф – МВФ дає Україні кредити під шалені відсотки. Насправді ж ні. Звісно, формування відсоткової ставки – це дуже довга і складна процедура, яка залежить від багатьох чинників, але експерти запевняють – ставка за кредитами МВФ для України більш ніж адекватна, це приблизно 3%.

Міф 2. Заморозка зарплат і соцвиплат

МВФ вимагає заморозити зарплати і соціальні виплати, а також закликає вирубати Карпати і заганяє у злидні пенсіонерів.

– Програма МВФ спрямована на дві речі: боротьба з корупцією і помірний дефіцит бюджету. Тобто, країна має витрачати рівно стільки грошей, скільки вона заробляє. Не треба уявляти якихось буржуїв, які сидять у Нью-Йорку і думають, як би тут нашкодити українському пенсіонеру. Насправді, ніщо не шкодить українському пенсіонеру більше, ніж та політика, яка проводиться урядом, який не контролює свої витрати. Робота МВФ спрямована на те, щоб цього не сталося, – пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Щодо лісів – усе просто. Міжнародний валютний фонд тут взагалі ні до чого. Так, Європейський Союз й справді наполягає на скасуванні мораторію на експорт деревини. І лише тому, що таке обмеження торгівлі суперечить угоді про асоціацію.

Міф 3. Зростання ціни на газ

Ще одна доволі поширена байка про МВФ – Фонд вимагає підняти ціну на газ. Тут треба пояснити. Справа в тому, що роками ми з вами платили за газ, але платили не за ринковою ціною.

Різницю покривав уряд з бюджету, створюючи ілюзію дешевого газу. Але у влади теж не було зайвих грошей на сплату цієї різниці за нас. Тож поки українці тішились недорогому газу, держава накопичувала борги.

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Міф 4. Борги будуть віддавати наші діти

Один з найпоширеніших міфів про Міжнародний валютний фонд полягає у тому, що кожен українець винен МВФ тисячі доларів, ще й наші діти будуть віддавати.

– У нас є боргове навантаження на країну. Розподіляти це на кожного українця – маніпуляція. У нас є борг перед МВФ і є інші борги держави. Боргове навантаження вимірюється одним ключовим показником – відношення нашого боргу до ВВП, тобто скільки ми винні і скільки заробляємо. Ще три роки тому в нас боргове навантаження на країну складало 80%, тобто борг до ВВП складав 80%, а сьогодні – 52%. Майже на третину боргове навантаження кожного українця скоротилось. Це сталося завдки тому, що ми менше живемо в борг і зростає економіка. А чому це відбувається? Бо країна знаходиться у співпраці з МВФ, – говорить Сергій Фурса.

Міф 5. Населення проти МВФ

Проти МВФ бореться громадянське свідоме населення. Насправді ж ні!

– Профільні фінансисти розуміють, що МВФ це необхідно, вони всі розуміють, що без програми МВФ Україні буде дуже складно в майбутньому. Частково через те, що у нас дуже великі виплати попереду. Їх треба рефінансовувати. Усі ці боргові проблеми, які в нас є, не зникнуть, якщо ми просто відмовимось від МВФ, а навпаки тільки поглибляться. Як на мене, свідоме населення розуміє, що МВФ необхідний, – вважає макроекономіст Костянтин Фастовець.

Звісно, кожний сам для себе вирішує, як ставитись до МВФ та співпраці з ним. Ще більше інформації за цією темою ви можете дізнатися, переглянувши відео.

Кабмін сподівається в грудні 2019 року підписати меморандум щодо подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.