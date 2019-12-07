PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Боевики вернули Украине тело погибшего бойца Альфы Каплунова

Боевики передали тело погибшего на Донбассе сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова.

Боевики вернули Украине тело погибшего бойца Альфы Каплунова

Украинская сторона получила от боевиков “ДНР” тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии Голос Роман Костенко.

– Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам. Спасибо всем, кто приложил усилия, – написал он.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим на Донбассе бойцам Альфы

Напомним, 1 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

СБУ подтвердило гибель двух своих подполковников – Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Президент с боевиками не разговаривает и не будет – Зеленский
Президент с боевиками не разговаривает и не будет – Зеленский
Держприкордонслужба
Украина имеет другой план по восстановлению контроля над границей с РФ – Зеленский
Владимир Зеленский - президент
Выборы на всем Донбассе пройдут одновременно с общенациональными – президент
Потап, Полякова и Билык поздравили бойцов с Днем Вооруженных сил Украины
Потап, Полякова и Билык поздравили бойцов с Днем Вооруженных сил Украины
Почти половина украинцев считают конфликт на Донбассе агрессией РФ – опрос
Почти половина украинцев считают конфликт на Донбассе агрессией РФ – опрос
Давид Арахамія
Стена на Донбассе – это метафора: Арахамия о заявлении Ермака
Дмитро Пєсков
Муниципальная стража на Донбассе: что Кремль ответил Зеленскому
Хакеры из Днепра атаковали госучреждения Украины по приказу ФСБ
Хакеры из Днепра атаковали госучреждения Украины по приказу ФСБ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка