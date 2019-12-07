Боевики вернули Украине тело погибшего бойца Альфы Каплунова

Боевики передали тело погибшего на Донбассе сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова.

Украинская сторона получила от боевиков “ДНР” тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии Голос Роман Костенко.

– Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам. Спасибо всем, кто приложил усилия, – написал он.

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Напомним, 1 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

СБУ подтвердило гибель двух своих подполковников – Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова.