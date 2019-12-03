Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины погибшим 1 декабря спецназовцам.

В соответствии с указом №877/2019, звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда посмертно получили Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Бойцы спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины Альфа погибли в ходе выполнения боевого задания на Донбассе.

Соответствующее звание они получили за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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Напомним, оба погибших были подполковниками. Денису Волочаеву было 38 лет, Дмитрию Каплунову – 39.