Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины погибшим 1 декабря спецназовцам.
В соответствии с указом №877/2019, звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда посмертно получили Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Бойцы спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины Альфа погибли в ходе выполнения боевого задания на Донбассе.
Соответствующее звание они получили за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
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Напомним, оба погибших были подполковниками. Денису Волочаеву было 38 лет, Дмитрию Каплунову – 39.
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