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Факты / Украина / Общество

На Донбассе погибли два украинских военнослужащих

1 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

На Донбассе погибли два украинских военнослужащих

Диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил.

Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались двое украинских военнослужащих.

– К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва, – сообщили в штабе.

Напомним, в Донбассе 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

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Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

29 ноября, в зоне проведения ООС в Донбассе погиб один украинский военный.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что в Трехсторонней контактной группе продолжается обсуждение касательно новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения.

Однако он считает, что полностью ситуация с отводом войск прояснится только после нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже.

Источник: Штаб ООС

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