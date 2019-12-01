1 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.
Диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил.
Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались двое украинских военнослужащих.
– К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва, – сообщили в штабе.
Напомним, в Донбассе 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.
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Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
29 ноября, в зоне проведения ООС в Донбассе погиб один украинский военный.
Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что в Трехсторонней контактной группе продолжается обсуждение касательно новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения.
Однако он считает, что полностью ситуация с отводом войск прояснится только после нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже.