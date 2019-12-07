Бойовики повернули Україні тіло загиблого бійця Альфи Каплунова

Бойовики передали тіло загиблого на Донбасі співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.

Українська сторона отримала від бойовиків “ДНР” тіло загиблого 1 грудня співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.

Про це в Facebook повідомив народний депутат від партії Голос Роман Костенко.

– Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам. Спасибі усім, хто доклав зусиль, – написав він.

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Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

СБУ підтвердило загибель двох своїх підполковників – Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова.

6 грудня в СБУ заявили, що бойовики ОРДЛО не віддають Україні тіло Каплунова.