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Факти / Україна

Бойовики повернули Україні тіло загиблого бійця Альфи Каплунова

Бойовики передали тіло загиблого на Донбасі співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.

Бойовики повернули Україні тіло загиблого бійця Альфи Каплунова

Українська сторона отримала від бойовиків “ДНР” тіло загиблого 1 грудня співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.

Про це в Facebook повідомив народний депутат від партії Голос Роман Костенко.

– Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам. Спасибі усім, хто доклав зусиль, – написав він.

Читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі бійцям Альфи

Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

СБУ підтвердило загибель двох своїх підполковників – Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова.

6 грудня в СБУ заявили, що бойовики ОРДЛО не віддають Україні тіло Каплунова.

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