Бойовики повернули Україні тіло загиблого бійця Альфи Каплунова

Бойовики передали тіло загиблого на Донбасі співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.
Українська сторона отримала від бойовиків “ДНР” тіло загиблого 1 грудня співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.
Про це в Facebook повідомив народний депутат від партії Голос Роман Костенко.
– Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам. Спасибі усім, хто доклав зусиль, – написав він.
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Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомих вибухових пристроях.
СБУ підтвердило загибель двох своїх підполковників – Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова.
6 грудня в СБУ заявили, що бойовики ОРДЛО не віддають Україні тіло Каплунова.