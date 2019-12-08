В воскресенье, 8 декабря, в Украине без осадков, дожди возможны лишь на западе.
На западе 8 декабря дожди, в Карпатах – с мокрым снегом, на остальной территории сухо.
Ветер юго-западный – до 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью – от 2° тепла до 3° мороза, а днем 1-6° выше нуля.
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В южных областях – до 9° тепла.
В Киеве сегодня ночью около 0°, а днем – от 4° до 6° тепла.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.
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