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Факти / Україна

Погода в Україні на 8 грудня (КАРТА)

У неділю, 8 грудня, в Україні без опадів, дощі можливі лише на заході.

Погода

На заході 8 грудня дощі, у Карпатах – з мокрим снігом, на решті території сухо.

Вітер південно-західний – до 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі – від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 1-6° вище нуля.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

У південних областях – до 9° тепла.

У Києві сьогодні вночі близько 0°, а вдень – від 4° до 6° тепла.

Погода на 8 грудня

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.

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