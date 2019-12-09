PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Гончарук отстранил руководителя ГЧСЧ Одесской области

Алексей Гончарук поручил отстранить несколько должностных лиц от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже.

Пожежа в Одесі

Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.

– А самому Федорчаку я рекомендовал написать заявление по собственному желанию.

Ситуация, когда четыре последние громкие пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима, – отметил Гончарук.

Читайте: Стали известны имена пострадавших при пожаре в Одессе (СПИСОК)

Премьер также поручил Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведениях.

Министерству внутренних дел поручено предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности в Украине.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести. По состоянию на 8 декабря из-под завалов достали девять погибших. В больнице умер спасатель.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Число жертв пожара в Одессе возросло до 12 человек. Поиски еще шести продолжаются
Число жертв пожара в Одессе возросло до 12 человек. Поиски еще шести продолжаются
Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе
Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе
Спи спокойно, сынок: идентифицировали еще одну жертву пожара в Одессе
Спи спокойно, сынок: идентифицировали еще одну жертву пожара в Одессе
Пожар в Одессе: люди приносят цветы на место трагедии, разбор завалов продолжается
Пожар в Одессе: люди приносят цветы на место трагедии, разбор завалов продолжается
гончарук
Гончарук дал две недели на расследование причин пожара в Одессе
На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10
На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10
Пожежа в Одесі
В Украине 8 декабря – день траура по погибшим в пожаре в Одессе
Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе: в больнице скончался спасатель
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка