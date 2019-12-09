Гончарук отстранил руководителя ГЧСЧ Одесской области

Алексей Гончарук поручил отстранить несколько должностных лиц от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже.

Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.

– А самому Федорчаку я рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последние громкие пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима, – отметил Гончарук.

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Премьер также поручил Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведениях.

Министерству внутренних дел поручено предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности в Украине.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести. По состоянию на 8 декабря из-под завалов достали девять погибших. В больнице умер спасатель.