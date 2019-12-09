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Факты / Мир / Мировые новости

Путин кланяется Зеленскому. Хороший знак: реакция соцсети на встречу президентов

9 декабря в Париже проходит встреча в нормандском формате. Президенты Украины и России встретились за столом переговоров. Реакция соцсети на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского – читайте на Фактах ICTV.

Путин кланяется Зеленскому. Хороший знак: реакция соцсети на встречу президентов

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского проходит в Париже в рамках нормандского формата.

Позже запланирована встреча двух лидеров, но пока Зеленский встретился с Путиным лицом к лицу за столом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте: Закончилась встреча Макрона и Зеленского – о чем говорили

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на встречу Путина и Зеленского.

Напомним, у Парижі проходять переговори, перерва в яких тривала три роки.За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.

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