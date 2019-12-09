9 декабря в Париже проходит встреча в нормандском формате. Президенты Украины и России встретились за столом переговоров. Реакция соцсети на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского – читайте на Фактах ICTV.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского проходит в Париже в рамках нормандского формата.

Позже запланирована встреча двух лидеров, но пока Зеленский встретился с Путиным лицом к лицу за столом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на встречу Путина и Зеленского.

Встреча началась! Ну что, Зеленский встретился с путиным. Импичмент карлику вряд ли грозит, так что ждем скорой смерти карлика? 🙂 — Євгенія (@xo4y_v_cosmos) December 9, 2019

Зеленский встретился с Путиным

Это что-то интересное — ДОРИЙ (@Ailey11811088) December 9, 2019

Напомним, у Парижі проходять переговори, перерва в яких тривала три роки.За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.