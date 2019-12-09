Завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона.

В Елисейском дворце завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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– Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки виденья завершения войны на Донбассе. Макрон как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров, – заявили в Офисе президента Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоится после нормандского саммита.