Зеленский назвал три принципа, которые не будут нарушены

Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на уступки своими территориями и вектором развития.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по завершении встречи в нормандском формате назвал три принципа, которые он никогда не нарушит.

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– Сегодня я хочу очертить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины и с которыми никогда не согласится украинский народ. Первое – это невозможность федерализации – Украина – это унитарное государство. Второе – это невозможность кого-либо оказывать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины. Третье – невозможность компромисса по урегулированию ситуации на востоке Украины посредством уступок Украиной территории, – сказал он.

Напомним, в Париже прошли переговоры, перерыв в которых длился три года. За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.