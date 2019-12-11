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Факты / Украина

Коммюнике нормандского саммита: в Офисе президента уточнили текст

На сайте Офиса президента уточнили текст итогового коммюнике встречи в нормандском формате, которая прошла в Париже 9 декабря.

Коммюнике нормандского саммита: в Офисе президента уточнили текст

В размещенном на сайте президента тексте Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 часть первая пункта 2 (Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений) откорректировали текст.

– Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе, – говорится сейчас на сайте президента.

Читайте: Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

К слову, в ночь на 10 декабря была другая формулировка – “по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей”.

Текст с этой формулировкой использовали украинские СМИ. Этот текст с упоминанием закона об особом статусе ОРДЛО сохранился в кэше Google.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся нормандский саммит. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное всестороннее прекращение огня на Донбассе состоится до конца 2019 года.

Источник: Офис Президента

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