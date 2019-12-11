Комюніке нормандського саміту: в Офісі президента уточнили текст

На сайті Офісу президента уточнили текст підсумкового комюніке зустрічі в нормандському форматі, яка пройшла в Парижі 9 грудня.

У розміщеному на сайті президента тексті Спільних узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 частина перша пункту 2 (Заходи по імплементації політичних положень Мінських угод) відкоригували текст.

– Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей в рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи по всім правовим аспектам особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей – як зазначено в Комплексі заходів по виконанню Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення її функціонування на постійній основі, – йдеться на сайті президента.

Читайте: Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

До речі, в ніч на 10 грудня було інше формулювання – “за всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей”.

Текст з цим формулюванням використовували українські ЗМІ. Цей текст із згадкою закону про особливий статус ОРДЛО зберігся в кеші Google.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.