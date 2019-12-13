Впереди выходные, а это значит, что самое время увидеться с друзьями. В каком заведении Киева можно весело провести время компанией – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

При организации встречи с друзьями часто возникает вопрос, где это сделать. В холодное время года предпочтение лучше отдавать заведениям, где тепло и уютно, ведь сейчас они на любой вкус и кошелек.

Наш эксперт Карина Зуева составила подборку столичных заведений, где можно расположиться компанией, устроить посиделки и даже поиграть в настольные игры.

The PodWall

The PodWall – гастробар на Подоле, который расположился в подвале по адресу ул. Ярославская 17/22 (м. Контрактовая площадь).

Интерьер заведения выполнен в стиле лофт – приглушенное освещение, кирпичная кладка, деревянная мебель и большая барная стойка.



















Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 5 фотографий

Здесь нет ярких фотозон и необычного интерьера – классический бар, который отлично подойдет для посиделок с друзьями. В The PodWall можно перекусить, покурить кальян, послушать dj-сети, а также поиграть в настольные игры в непринужденной атмосфере, время за которыми пролетит весело и незаметно.

Вкусно, хороший кальян, милая официантка. Отлично провели время с компанией за настольной игрой, – отметила посетительница.

Из настольных игр здесь есть – Alias, Кодовые имена, Манчкин, Джанго, Монополия, Мафия, Правда или действие и другие.

Средний чек – $$.























Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 6 фотографий

В меню есть завтраки (целый день), салаты, холодные и горячие закуски, первые блюда, закуски к пиву, гарниры, бургеры, горячие сковородки, меню BBQ и десерты.

Барная карта разнообразная – классический алкоголь – виски, бренди, водка, текила, ром, джин, пиво, вино. Обширный выбор коктейлей. Из безалкогольных напитков – кофе, чай, газировка, сок и коктейли.































Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 8 фотографий

График работы:

пн-чт – 13.00-23.00

пт-сб – 13.00-04.00

вс – 16.00-23.00

Gastro Party Bar Karman

Gastro Party Bar Karman – арт-пространство, которое расположено на ул. Васильковская, 37г (м. Васильковская).

Современный бар в стиле лофт с интересными деталями и акцентами – двухъярусный зал, деревянная и кирпичная кладка, яркие стулья, большая барная стойка и подвесные качели. Все стильно, молодежно, гармонично и со вкусом.











































Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 11 фотографий

Еженедельные вечеринки, фильмы на большом экране, настольные игры – шашки, шахматы, домино, Джалга, Монополия, Объясни слово и два PlayStation 4, на которые время бронировать лучше заранее. Здесь точно не придется скучать.

Средний чек – $$.























Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 6 фотографий

Меню состоит из завтраков (до 12.00), холодных и горячих закусок, салатов, сетов для друзей, первых и основных блюд, бургеров, гарниров и десертов.

Барная карта разнообразная – классический алкоголь – настойки, вермут, бурбон, абсент, водка, ликер, виски, ром, джин, текила, пиво, сидр. Обширная винная и коктейльная карты. Из безалкогольных напитков – коктейли, лимонады, смузи, чаи и кофе.







































Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 10 фотографий

График работы:

пн-чт – 10.00-23.00

пт – 10.00-02.00

сб – 12.00-02.00

вс – 12.00-23.00

Fiji Lounge Bar

Fiji Lounge Bar – ресторан, расположенный на Подоле по адресу ул. Сагайдачного, 14в.

В заведении пять залов, поэтому это место отлично подойдет не только для посиделок большой или маленькой компании, но и для корпоративов или важных событий.

Интересный и необычный интерьер, вкусная кухня, кальян-меню, а для любителей попеть – караоке.



































Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 9 фотографий

Например, один из залов, который подойдет для камерного события – Хижина – деревянная роспись на стенах с неоновой подсветкой. А для любителей караоке, живой музыки и зажигательных танцев по душе придется зал Fiji – броский интерьер и профессиональная аппаратура. Количество персон для банкета – 65 человек при посадке островками, для фуршета – 120 человек. Также здесь есть комфортная, закрытая терраса.

В Fiji часто проходят вечеринки, поэтому если вы с друзьями собрались потанцевать или попеть, можете смело к ним отправляться, здесь уж точно не будет скучно.



























Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 7 фотографий

Средний чек – $$.

Основное меню включает в себя – суши, холодные закуски, основные и первые блюда, стейки, салаты, гарниры, горячие закуски и десерты.

Барная карта – вермут, настойки, вино, бренди, виски, текила, фирменные коктейли, джин, ром, ликеры, пиво, шоты и многое другое.































Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 8 фотографий

График работы:

пн-чт – 11.00-03.00

пт – 11.00-05.00

сб – 12.00-05.00

вс – 12.00-03.00

Druzi Cafe & Bar

Druzi Cafe & Bar – сеть кафе для друзей. Находится на Андреевском узвозе, 2д и на ул. Прорезная, 3/5.

Уютная, домашняя атмосфера, хорошее освещение, деревянная мебель, комфортные сиденья, разнообразный и оригинальный декор. Без лишнего пафоса и никакого чрезмерного внимания от персонала – все легко и просто, как дома у друзей.























Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 6 фотографий

Сюда можно прийти как вдвоем, так и большой компанией, места и веселья хватит на всех.

Настольные игры – Диксит, Скрэббл, Монополия, Уно, Мафия, 500 злобных карт, Alias и другие. Нередко в Druzi проходят различные мероприятия, в том числе мастер-классы и игротеки.







































Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 10 фотографий

Средний чек – $.

Меню небольшое, но разнообразное – интернациональная кухня и сезонные предложения. Здесь предлагают завтраки, перекусы, салаты, сендвичи, бургеры, супы, основные блюда и десерты.

Барная карта состоит из пива, коктейлей, крепкого алкоголя, глинтвейна, вин и безалкогольных напитков – чай, кофе, прохладные напитки.















Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 4 фотографии

График работы:

пн-вс – 08.00-00.00

DOM №10

Ресторан DOM №10 расположен на ул. Спасская, 10. Заведение находится в доме-мастерской с 200-летней историей.























Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 6 фотографий

Интерьер ресторана состоит из многих оригинальных идей – деревянные балки, которые в прошлом держали крышу, антикварный креденс и библиотека, собранная из редких старинных изданий. Историческая планировка залов – флигель с баром, оранжерея с изображениями старинного сада на стенах, библиотека и мастерская скульптора, просторная гостиная-обеденная.

Заведение прекрасно подойдет для семейного праздника или корпоратива. Все изысканно и элегантно, только спокойствие и разговоры.



























Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 7 фотографий

В меню предлагают закуски и салаты, мясные или рыбные блюда, домашнюю выпечку, первые блюда и десерты.

Барная карта – виски, дижестив, пиво, глинтвейн, бренди, коньяк, бурбон, джин, текила, ром, граппа, коктейли. Безалкогольные напитки – кофе, чай, лимонады, фреши и матча.

Средний чек – $$.































Заведения для больших компаний: настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране / 8 фотографий

График работы:

пн-пт – 09.00-23.00

сб-вс – 10.00-23.00

Выбирайте наиболее подходящие развлечения для вашей компании и отдыхайте весело в кругу друзей. Не забывайте бронировать столик заранее, ведь на выходных может не оказаться свободных мест.

Карина Зуева