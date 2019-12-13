Попереду вихідні, а це означає, що саме час побачитися з друзями. В якому закладі Києва можна весело провести час компанією – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Під час організації зустрічі з друзями часто виникає питання, де це зробити. У холодну пору року перевагу краще віддавати закладам, де тепло та затишно, адже зараз вони є на будь-який смак та гаманець.

Наш експерт Каріна Зуєва підготувала добірку столичних закладів, де можна зібратися компанією, влаштувати посиденьки та навіть пограти в настільні ігри.

The PodWall

The PodWall – гастробар на Подолі, який розташувався в підвалі за адресою вул. Ярославська 17/22 (м. Контрактова площа).

Інтер’єр закладу виконаний в стилі лофт – приглушене освітлення, цегляна кладка, дерев’яні меблі та велика барна стійка.



















Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 5 фотографий

Тут немає яскравих фотозон та незвичайного інтер’єру – класичний бар, який відмінно підійде для посиденьок з друзями. В The PodWall можна перекусити, покурити кальян, послухати dj-сети, а також пограти в настільні ігри в невимушеній атмосфері, час за якими пролетить весело та непомітно.

Смачно, гарний кальян, мила офіціантка. Відмінно провели час з компанією за настільною грою, – зазначила відвідувачка.

З настільних ігор тут є – Alias, Кодові імена, Манчкін, Джанго, Монополія, Мафія, Правда чи дія тощо.

Середній чек – $$.























Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 6 фотографий

У меню є сніданки (цілий день), салати, холодні і гарячі закуски, перші страви, закуски до пива, гарніри, бургери, гарячі пательні, меню BBQ та десерти.

Барна карта різноманітна – класичний алкоголь – віскі, бренді, горілка, текіла, ром, джин, пиво, вино. Великий вибір коктейлів. З безалкогольних напоїв – кава, чай, газовані напої, сік та коктейлі.































Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 8 фотографий

Графік роботи:

пн-чт – 13.00-23.00

пт-сб – 13.00-04.00

нд – 16.00-23.00

Gastro Party Bar Karman

Gastro Party Bar Karman – арт-простір, який розташований на вул. Васильківська, 37г (м. Васильківська).

Сучасний бар у стилі лофт з цікавими деталями та акцентами – двох’ярусний зал, дерев’яна і цегляна кладка, яскраві стільці, велика барна стійка та підвісні гойдалки. Все стильно, молодіжно, гармонійно та зі смаком.











































Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 11 фотографий

Щотижневі вечірки, фільми на великому екрані, настільні ігри – шашки, шахи, доміно, Джалга, Монополія, Поясни слово і два PlayStation 4, на які час бронювати краще заздалегідь. Тут точно не доведеться нудьгувати.

Середній чек – $$.























Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 6 фотографий

Меню складається з сніданків (до 12.00), холодних і гарячих закусок, салатів, сетів для друзів, перших і основних страв, бургерів, гарнірів та десертів.

Барна карта різноманітна – класичний алкоголь – настоянки, вермут, бурбон, абсент, горілка, лікер, віскі, ром, джин, текіла, пиво, сидр. Велика винна та коктейльна карти. З безалкогольних напоїв – коктейлі, лимонади, смузі, чаї та кава.







































Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 10 фотографий

Графік роботи:

пн-чт – 10.00-23.00

пт – 10.00-02.00

сб – 12.00-02.00

нд – 12.00-23.00

Fiji Lounge Bar

Fiji Lounge Bar – ресторан, розташований на Подолі за адресою вул. Сагайдачного, 14в.

У закладі п’ять залів, тому це місце відмінно підійде не тільки для посиденьок великої або маленької компанії, але і для корпоративів або важливих подій.

Цікавий та незвичайний інтер’єр, смачна кухня, кальян-меню, а для любителів поспівати – караоке.



































Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 9 фотографий

Наприклад, один із залів, який підійде для камерної події – Хатина – дерев’яна розпис на стінах з неоновим підсвічуванням. А для любителів караоке, живої музики та запальних танців до душі буде зал Fiji – яскравий інтер’єр та професійна апаратура. Кількість персон для банкету – 65 осіб при посадці острівцями, для фуршету – 120 осіб. Також тут є комфортна, закрита тераса.

У Fiji часто проходять вечірки, тому якщо ви з друзями зібралися потанцювати або поспівати, можете сміливо до них вирушати, тут вже точно не буде нудно.



























Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 7 фотографий

Середній чек – $$.

Основне меню містить суші, холодні закуски, основні і перші страви, стейки, салати, гарніри, гарячі закуски і десерти.

Барна карта – вермут, настоянки, вино, бренді, віскі, текіла, фірмові коктейлі, джин, ром, лікери, пиво, шоти тощо.































Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 8 фотографий

Графік роботи:

пн-чт – 11.00-03.00

пт – 11.00-05.00

сб – 12.00-05.00

нд – 12.00-03.00

Druzi Cafe & Bar

Druzi Cafe & Bar – мережа кафе для друзів. Знаходиться на Андріївському узвозі, 2д та на вул. Прорізна, 3/5.

Затишна, домашня атмосфера, хороше освітлення, дерев’яні меблі, комфортні стільці, різноманітний та оригінальний декор. Без зайвого пафосу і надмірної уваги від персоналу – все легко та просто, як вдома у друзів.























Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 6 фотографий

Сюди можна прийти як удвох, так і великою компанією, місця та веселощів вистачить на всіх.

Настільні ігри – Діксіт, Скреббл, Монополія, Уно, Мафія, 500 злісних карт, Alias та інші. Нерідко в Druzi проходять різні заходи, зокрема майстер-класи та ігротеки.







































Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 10 фотографий

Середній чек – $.

Меню невелике, але різноманітне – інтернаціональна кухня та сезонні пропозиції. Тут пропонують сніданки, перекуси, салати, сендвічі, бургери, супи, основні страви та десерти.

Барна карта складається з пива, коктейлів, міцного алкоголю, глінтвейну, вин та безалкогольних напоїв – чай, кава, прохолодні напої.















Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 4 фотографии

Графік роботи:

пн-нд – 08.00-00.00

DOM №10

Ресторан DOM №10 розташований на вул. Спаська, 10. Заклад знаходиться у будинку-майстерні з 200-річною історією.























Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 6 фотографий

Інтер’єр ресторану складається з багатьох оригінальних ідей – дерев’яні балки, що в минулому тримали дах, антикварний креденс та бібліотека, зібрана з рідкісних старовинних видань. Історичне планування залів – флігель з баром, оранжерея з зображеннями старовинного саду на стінах, бібліотека та майстерня скульптора, простора вітальня-обідня.

Заклад чудово підійде для сімейного свята або корпоратива. Все вишукано та елегантно, тільки спокій та розмови.



























Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 7 фотографий

У меню пропонують закуски та салати, м’ясні або рибні страви, домашню випічку, перші страви та десерти.

Барна карта – віскі, дижестив, пиво, глінтвейн, бренді, коньяк, бурбон, джин, текіла, ром, граппа, коктейлі. Безалкогольні напої – кава, чай, лимонади, фреші та матча.

Середній чек – $$.































Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані / 8 фотографий

Графік роботи:

пн-пт – 09.00-23.00

сб-нд – 10.00-23.00

Обирайте найвдаліші розваги для вашої компанії та відпочивайте весело в колі друзів. Не забувайте бронювати столик заздалегідь, адже на вихідних може не виявитися вільних місць.

Каріна Зуєва