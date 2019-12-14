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Факты / Украина

Потери на Донбассе: погиб украинский военный

В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный.

Потери на Донбассе: погиб украинский военный

С начала суток боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ, в которых использовали вооружение запрещенных калибров.

Один украинский военный погиб в результате обстрелов, еще один ранен.

Вблизи Песков вел огонь вражеский снайпер, а возле Авдеевки боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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В районе Павлополя оккупанты обстреливали позиции украинских военных из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новолуганска враг применял автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По позициям ВСУ возле Зайцевого вели огонь из РПГ и автоматических гранатометов.

В Штабе ООС также сообщили о том, что ситуация на участках разведения сил остается стабильной, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина вернется к идее размещения миротворцев на Донбассе, если возможности в рамках Минских договоренностей будут исчерпаны.

Источник: Штаб ООС

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