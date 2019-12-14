Втрати на Донбасі: загинув український військовий

У результаті обстрілів на Донбасі загинув український військовий.

З початку доби бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ЗСУ, в яких використовували озброєння заборонених калібрів.

Один український військовий загинув у результаті обстрілів, ще один поранений.

Поблизу Пісків вів вогонь ворожий снайпер, а біля Авдіївки бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

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В районі Павлополя окупанти обстрілювали позиції українських військових з РПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік від Новолуганського ворог застосовував автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети.

По позиціях ЗСУ біля Зайцева вели вогонь з РПГ та автоматичних гранатометів.

У Штабі ООС також повідомили про те, що ситуація на ділянках розведення сил залишається стабільною, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна повернеться до ідеї розміщення миротворців на Донбасі, якщо можливості в рамках Мінських домовленостей будуть вичерпані.