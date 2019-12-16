Александр Новиков назначен новым руководителем НАПК

16 декабря на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции назначили Александра Новикова.

Члены конкурсной комиссии 16 декабря избрали нового председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Им стал прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Александр Новиков.

Его кандидатуру поддержали все шесть членов конкурсной комиссии.

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По словам бывшего эксперта Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильмана Хоппе, принятию решения предшествовали интенсивные обсуждения по всем восьми кандидатам на указанную должность.

Он добавил, что комиссия выбрала Александра Новикова, поскольку он лучше соответствует критериям председателя НАПК.

К слову, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в НАПК нужен новый руководитель, поскольку оно работало неэффективно.

Он считает, что новому руководству придется изменить кадровый потенциал агентства и укрепить правильные приоритеты его работы.

Источник: Transparency International

Фото: Transparency International