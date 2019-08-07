Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что НАПК не может работать эффективно, поэтому нужно внедрять в его работу кардинальные изменения.

По мнению Руслана Рябошапки, для эффективной работы НАПК нужно менять руководство и усиливать аппарат из-за больших кадровых потерь.

Он отмечает, что новый руководитель должен укрепить кадровый потенциал и определить и укрепить правильные приоритеты работы органа.

Орган не должен гоняться, условно говоря, преследовать учителей, врачей, руководителей сельских советов, а заниматься топ-коррупцией, топ-чиновниками и топ-политиками, – говорит заместитель главы Офиса президента.

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Руслан Рябошапка также отмечает, что для реформирования НАПК сначала нужно определить приоритеты и пути реализации каждой из функций.

Если это антикоррупционная политика, то должны быть поставлены четкие задачи, каким образом осуществляется мониторинг, с кем, прежде всего, должен быть контакт, чтобы выяснять проблему и нарабатывать решения, – говорит Руслан Рябошапка.

Ранее Руслан Рябошапка оценил свои шансы стать генпрокурором.