В Украине запустят услугу изготовления загранпаспорта за один день

В областных центрах смогут выдавать паспорта через три дня.

В правительстве планируют ускорить изготовление загранпаспортов, в частности, в Киеве будет доступно изготовление за один день. Об этом рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, в правительстве уже подготовили соответствующие изменения в закон.

– В Киеве будет изготовление паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что быстрее логистика не позволяет. Эта услуга будет немного дороже, но стоимость не будет заоблачной, – отметил Соколюк.

Читайте: Viber-бот Миграционной службы будет стоять в очереди вместо посетителей

По его словам, эта инициатива уберет пространство для коррупции, когда чиновники обещают изготовить паспорт быстрее официального срока. В то же время останутся старые сроки изготовления – 7 дней и 20 дней.

Кроме того, появится возможность за один визит оформить ID-карту и загранпаспорт по сниженной стоимости.

Ранее мы писали, как получить биометрический загранпаспорт.

Источник: Европейская правда