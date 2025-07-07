На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами: есть погибший, 17 раненых

Пассажирский автобус попал в ДТП на Днепропетровщине. Погиб один человек, еще 17 — пострадали. На месте работают следователи.

ДТП с автобусом на Днепропетровщине

Как сообщили в Нацполиции, в понедельник утром, 7 июля, около 5:00 на трассе в Петриковском районе Днепропетровской области произошла серьезная авария с пассажирским автобусом VAN HOOL.

По предварительным данным, водитель не смог удержать управление, из-за чего автобус съехал с дороги и перевернулся.

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В результате ДТП погиб один человек, еще 17 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи.

Полиция работает на месте происшествия. Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека и травмам).

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, украинский детский танцевальный ансамбль из Львова попал в ДТП в Венгрии 6 июля во время поездки на фестиваль в город Охрид.

В автобусе находились 77 человек, из которых пострадал 21 человек, четверо с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

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