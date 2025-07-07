Календарь праздников на август 2025: когда день подруги, сестер и молодежи

Август — это период, который подарит нам не только последние жаркие дни лета, но и ряд важных событий.

В календаре праздников на месяц вы найдете как государственные даты, которые объединят украинцев по всему миру, так и профессиональные, которые станут прекрасной возможностью собраться в кругу близких.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников августа 2025 года, чтобы вы заранее спланировали последний месяц лета, а также не забыли поздравить родных.

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Календарь праздников на август 2025 года

1 августа — День инкассатора, День подруги, День работника технической поддержки, Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день пива, Международный день пива

— День инкассатора, День подруги, День работника технической поддержки, Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день пива, Международный день пива 2 августа — Международный день близнецов, Международный день блюза, Международный день блюза

— Международный день близнецов, Международный день блюза, Международный день блюза 3 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, День сестер, Всемирный день арбуза

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, День сестер, Всемирный день арбуза 4 августа — День спелеолога

— День спелеолога 5 августа — Международный день светофора, Всемирный день устриц

— Международный день светофора, Всемирный день устриц 6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 7 августа — День профессионального спикера

— День профессионального спикера 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины, День альпиниста, Всемирный день кошек, Международный день офтальмологии

— День войск связи Вооруженных Сил Украины, День альпиниста, Всемирный день кошек, Международный день офтальмологии 9 августа — Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, Международный день коворкинга

— Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, Международный день коворкинга 10 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины

— День строителя, День работников ветеринарной медицины 11 августа — День хип-хопа

— День хип-хопа 12 августа — Международный день молодежи, День молодежи в Украине

— Международный день молодежи, День молодежи в Украине 13 августа — Всемирный день левши, Всемирный день каллиграфии

Всемирный день левши, Всемирный день каллиграфии 14 августа — Всемирный день ящерицы

Всемирный день ящерицы 15 августа — День археолога, День города Тернополь, Всемирный день величия

— День археолога, День города Тернополь, Всемирный день величия 16 августа — Всемирный день воздушных змеев, День мужской красоты

— Всемирный день воздушных змеев, День мужской красоты 17 августа — Международный день черного кота, День картофеля

— Международный день черного кота, День картофеля 18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы

Всемирный день исследования рака молочной железы 19 августа — День пасечника Украины, Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день фотографии, День города Коломыя, День почтовой марки

— День пасечника Украины, Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день фотографии, День города Коломыя, День почтовой марки 20 августа — Всемирный день лени

Всемирный день лени 21 августа — День поэта

День поэта 22 августа — День памяти погибших правоохранителей, Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, Международный день фольклора

День памяти погибших правоохранителей, Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, Международный день фольклора 23 августа — День государственного флага Украины, День города Харьков,

— День государственного флага Украины, День города Харьков, 24 августа — День Независимости Украины

— День Независимости Украины 25 августа -День рождения жестянки

-День рождения жестянки 26 августа — Международный день собак, Международный день актера

— Международный день собак, Международный день актера 27 августа — Международный день бокса, День украинского сала, Международный день лотереи, Международный день лотереи

— Международный день бокса, День украинского сала, Международный день лотереи, Международный день лотереи 28 августа — Международный день публичного чтения комиксов

— Международный день публичного чтения комиксов 29 августа — День памяти защитников Украины, Международный день действий против ядерных испытаний

— День памяти защитников Украины, Международный день действий против ядерных испытаний 30 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика, Международный день жертв насильственных исчезновений

— День авиации Украины, День дальнобойщика, Международный день жертв насильственных исчезновений 31 августа — День шахтера, Международный день блогера, День города Ровно, День города Донецк.

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