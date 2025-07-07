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Календарь праздников на август 2025: когда день подруги, сестер и молодежи

Календар свят на серпень 2025
Фото: Unsplash

Август — это период, который подарит нам не только последние жаркие дни лета, но и ряд важных событий.

В календаре праздников на месяц вы найдете как государственные даты, которые объединят украинцев по всему миру, так и профессиональные, которые станут прекрасной возможностью собраться в кругу близких.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников августа 2025 года, чтобы вы заранее спланировали последний месяц лета, а также не забыли поздравить родных.

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Календарь праздников на август 2025 года

  • 1 августа — День инкассатора, День подруги, День работника технической поддержки, Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день пива, Международный день пива
  • 2 августа — Международный день близнецов, Международный день блюза, Международный день блюза
  • 3 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, День сестер, Всемирный день арбуза
  • 4 августа — День спелеолога
  • 5 августа — Международный день светофора, Всемирный день устриц
  • 6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
  • 7 августа — День профессионального спикера
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины, День альпиниста, Всемирный день кошек, Международный день офтальмологии
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, Международный день коворкинга
  • 10 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины
  • 11 августа — День хип-хопа
  • 12 августа — Международный день молодежи, День молодежи в Украине
  • 13 августа Всемирный день левши, Всемирный день каллиграфии
  • 14 августа — Всемирный день ящерицы
  • 15 августа — День археолога, День города Тернополь, Всемирный день величия
  • 16 августа — Всемирный день воздушных змеев, День мужской красоты
  • 17 августа — Международный день черного кота, День картофеля
  • 18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы
  • 19 августа — День пасечника Украины, Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день фотографии, День города Коломыя, День почтовой марки
  • 20 августа — Всемирный день лени
  • 21 августа — День поэта
  • 22 августа — День памяти погибших правоохранителей, Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, Международный день фольклора
  • 23 августа — День государственного флага Украины, День города Харьков,
  • 24 августа — День Независимости Украины
  • 25 августа -День рождения жестянки
  • 26 августа — Международный день собак, Международный день актера
  • 27 августа — Международный день бокса, День украинского сала, Международный день лотереи, Международный день лотереи
  • 28 августа — Международный день публичного чтения комиксов
  • 29 августа — День памяти защитников Украины, Международный день действий против ядерных испытаний
  • 30 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика, Международный день жертв насильственных исчезновений
  • 31 августа — День шахтера, Международный день блогера, День города Ровно, День города Донецк.
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